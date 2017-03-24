SOGO首次 母親節化妝品前4日滿千送百

SOGO今年母親節檔期不僅有新櫃上場，前四日祭出滿千送百震撼業界。（李麗滿攝）

百貨上半年最大檔母親節促銷本週起自台中開動，北台灣就傳出震撼彈，太平洋SOGO百貨為慶祝三十周年第一彈，預計4月6日啟動的母親節檔期破天荒推出滿千送百促銷！忠孝館等3館前4日化妝品單筆滿3000送300，而百貨龍頭新光三越台中店、大遠百等則以滿千送千、並可回抵化妝品消費迎戰。

百貨業在前2月業績衰退，各家業者力拚母親節檔期，除了預購提前外，太平洋SOGO百貨過往母親節檔期，化妝品促銷都以滿額禮為主力，今年前四日除了小家電等滿額禮之外，首度送禮券，滿三千送三百，新光三越、大遠百等則以滿千送百，可回抵化妝品來搶客，在4月母親節大戰還未登場前，市場已嗅到流血嘶殺氣氛了。

(工商)