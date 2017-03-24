英國會外恐攻 民眾點亮燭光悼念遇難者
英國數以百計民眾今天齊聚倫敦市中心，悼念昨天喪命於國會外恐怖攻擊的受害者。這起攻擊事件造成5人喪生，數十人受傷。
法新社報導，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）在警力嚴密戒護下於特拉法加廣場（Trafalgar Square）率先致上悼詞，誓言「倫敦人永遠不會因恐怖主義而退卻」。1名52歲英國籍男子昨天在西敏寺（Westminster）開車衝撞行人。
沙迪克汗說：「這些受害者來自我們世界的各個角落。」
他與內政大臣魯德（Amber Rudd）及倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）代理局長馬基（Craig Mackey）並肩同立，和廣場的人群一起點亮燭光。
民眾點亮地上沙堆的蠟燭，有人則在廣場留下鮮花，其中1名男子則披上英國國旗哀悼。
人們的守夜活動傳達了反抗恐怖主義的訊息，1名民眾手持「仇恨不會分裂我們」的標語牌，地上也寫著「我們毫不畏懼」。
穆斯林學生麥薩（Naveed Mirza）表示，昨天發生這起警方形容為「伊斯蘭主義相關恐怖主義」的攻擊後，他獲得「排山倒海」的支持。
他告訴法新社，「我們來跟大家說，身為穆斯林，我們明確譴責昨天發生的所有暴力行動。」
「人們接二連三地過來找我們，他們一直非常支持我們，說我們不該感到恐懼。」
成長於倫敦的27歲庫達斯（Imam Abdul Quddus）也告訴美國有線電視新聞網（CNN），同時身為倫敦人和穆斯林，這並非相互牴觸的事情，「很不幸這種事發生了，也很遺憾它與伊斯蘭扯上關係。」（譯者：中央社周莉芳）1060324
(中央社)
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