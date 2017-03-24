同婚釋憲 鑑定人：額外部分可用專法

同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論；鑑定人、政大教授陳惠馨說，如果可用民法來處理同性婚姻，就必須用民法來處理，要再額外處理的，就可以用專法。

政大法律學系教授陳惠馨表示，傳統中國社會，人們是可以有一夫一妻多妾制度，但經修法後就大大改變，傳統社會強調一夫一妻制；台灣過去20多年來，不斷透過修法、大法官解釋，改變很多傳統對婚姻的想像，也確定絕對的一夫一妻制。

陳惠馨指出，如果法律沒有明文規定一夫一妻制，立法者也沒有明白的強調同性婚姻是違法的，那麼台北市政府不讓同性婚姻者做婚姻登記，這才是違憲。

陳惠馨說，她在鑑定書中提到，如果可以用民法來處理同性婚姻，就必須用民法來處理，但在什麼時候可以用專法處理？例如同性婚姻者長期在台灣社會或很多社會被否定、被漠然以對，縱使經過立法、憲法解釋，可以成為同性的婚姻，同志們也可能在生活等層面中，需要協助支持。

陳惠馨指出，縱使修法，台灣社會還是有一些人，因為長期習慣以異性戀婚姻做想像，不免不自覺的對同婚者攻擊，或有不能接受的行為，透過專法是可以處理這個狀況。

陳惠馨表示，如果雙方當事人在處理婚姻問題，要在民法處理，若要再額外處理的部分，就可用專法。1060324

(中央社)