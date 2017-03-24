戴立忍被網友酸：又有人被拆屋快出來說話

戴立忍被網友酸:又有人被拆屋快證明不是打手呀。(戴立忍臉書)

知名導演戴立忍在台北市爆發文林苑案時，曾出面到拆除現場聲援，他還寫下感言：台灣退步了，在剛發生的北市長安西路都更案又有被強拆事件後，戴立忍的臉書上一片網民酸言，有人虧他要戴立忍快出來說話，證明自己不是綠營打手。

曾演出多部國片的知名演員，並執導《不能沒有你》榮獲金馬獎的導演戴立忍，曾出現在文林苑都更現場，並拍照上傳臉書，戴立忍還一度要求現場媒體不要拍他，以免模糊焦點。他當時從早上便在現場拍照，並全程觀看事發過程。他還鼓勵網友關注文林苑事件，並轉述王家家人發言：「家」是金錢買不到的，為什麼總是要拿錢來看這件事？難道這個社會的衡量標準就只有金錢嗎？

在拆除工作結束，戴立忍分享感言：公理退步了，人道退步了，民權退步了，法治退步了，正義退步了，台灣退步了。引起多位網友共鳴。

不過最近長安西路都更案「不同意戶」因市府執行拆除行為，引起不同意戶對都市發展局長林洲民個人提出刑事告訴，事件愈演愈烈，但網民看不下去，紛紛在戴立忍臉書上留言，「大導演是人間蒸發了？」「 導演，又有人被強制拆屋了，快出來說話，證明你不是綠營打手呀~」

有趣的是，同一個頁面上，戴立忍自己的留言最後則是「看一個人不要看他說過什麼，而是做過什麼。」

對於長安西路都更案，發展局長林洲民則在24日召開記者會，強調市府拆除舉措是基於公共安全。

(中時)