IS社群媒體精神動員 恐攻孤狼不孤
倫敦國會大廈外22日發生恐攻事件，至少導致5人喪生，40多人受傷。事後英國展開徹查，初步認為，犯案的52歲英國公民馬樹德（Khalid Masood）雖然支持伊斯蘭國（IS），但並未加入組織，是犯案的「孤狼」（lone wolf）。
或許物換星移，但無論是29歲美國公民馬丁（Omar Mateen）去年在佛州奧蘭多市（Orlando）同性戀夜店大開殺戒，至少導致50死53傷，或是31歲突尼西亞裔法國人布雷勒（Mohamed Lahouaiej Bouhlel）同年在尼斯駕駛卡車衝進人群，造成86人死亡，434人受傷，這些「孤狼」式攻擊近年都一再重演。
然而，「全球郵報」（GlobalPost）網指出，事實證明，多數所謂的「孤狼」，其實都透過社群網路，接受IS成員個別薰陶與調教。
專門研究蓋達與IS等激進組織的恐怖主義專家史密斯（Michael S. Smith II）說，不管是在歐洲各國，或是美國，發生這類攻擊時，事後都會發現，這些所謂的「孤狼」，多少都受到激進組織的影響。
他指出，IS積極發展網路社群網，利用推特（Twitter）等尋覓潛在的支持者，接著開始利用如Telegram Messenger等加密聊天應用程式，去影響他們，要這些「孤狼」訴諸暴力攻擊，來表達自身的支持，而倫敦國會大廈的攻擊事件就是如此。
(中時電子報)
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