響應國際關燈日 中市府25日熄燈1小時

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響應國際關燈日，台中市政府將於25日晚間關燈1小時，包括台中州廳、陽明大樓、台灣大道市政中心等建物外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備等。

台中市政府指出，2017地球1小時國際關燈日，台灣將於25日晚上8時30分與全球172個國家、7000多座城市同步熄燈。

台中市政府表示，明晚將與所轄各級機關將共同參與，關閉包括台中州廳、陽明大樓及台灣大道市政中心等3處市府建築物外牆景觀裝飾燈光，以及非主要照明設備，號召全民響應節能減碳、保護地球。

台中市環保局長白智榮指出，除政府機關積極參與外，同時也邀請市民及轄區內各大百貨公司、連鎖餐廳、大型賣場、企業、地標以及觀光景點等單位，共同參與這場極具意義的活動，並呼籲大眾一同關燈節能減碳，從日常生活做起，隨手關閉電源，降低能源消耗，「讓自己的一份小力量，化作翻轉地球暖化的原動力！」1060324

(中央社)