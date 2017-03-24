朱立倫：已施工或快完工計畫不算前瞻
新北市長朱立倫今天表示，大台北地區三環三線延伸線、萬大二期或環狀線的二期北環、南環才有未來前瞻性，已在施工或快完工計不算前瞻。
行政院昨天公布前瞻基礎建設計畫，新北市部分，已核定包括新台幣502億元的三鶯線，淡海輕軌153億元與新北安坑輕軌166億元；行政院長林全上午受訪說，每個地方政府都提很多軌道建設，不可能全接受，應要有選擇。
朱立倫上午出席「第十所新北市職業試探暨體驗教育中心揭牌典禮」後，接受媒體訪問作上述表示。
新北市政府發言人張其強說，須提醒林全，這3段都已在施工中，甚至快完工，預算案都早已完成編列，也在執行中，如果沒這次基礎建設特別預算案，也在中央年度總預算案中，「幫助3段」只是「把左口袋的錢換到右口袋」，不是幫助。
他說，三環三線是新北市核心建設及近400萬新北市民共同期待。關係北北桃共同發展的環狀線二階段，也就是南環和北環，及和北北基生活圈密切相關的汐止民生線，都已通過中央政府「可行性研究評估」，確實有建設必要性，卻在這次核定內容中，隻字未提，沒獲任何預算。
至於淡海輕軌，張其強表示，目前施工進度已超過50％，預計明年完工，安坑輕軌和三鶯線，也都已在施工中。
他說，施政當然不應區分藍綠，新北市政府希望「不分藍綠」不是靠說的，而該有具體作為證明。1060324
(中央社)
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