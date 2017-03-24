不滿友人講話糟蹋人 憤而持刀砍傷友人

今（24）日凌晨4時許，48歲張姓男子與62歲葉姓男子於新北市板橋區民權路某卡拉OK同桌飲酒，席間張某不滿葉男講話太臭屁，逕自到廚房取來菜刀砍殺葉男，造成葉男左手小指第1截被砍斷、右腳後跟遭砍傷，經送亞東醫院縫合後已無大礙。

海山警分局獲報後，派員到場將行凶的張男逮捕，張男供稱，因葉某席間講話很糟蹋人，自稱開國術館，挑釁找他比腕力，感覺瞧不起他，他一氣之下才到廚房拿刀要教訓葉男，但他只砍了1刀。偵訊後，警方以殺人未遂罪嫌將張嫌移送偵辦。

(中時)