驚！一人肺結核　全家恐都肺結核

醫師提醒，久咳超過3周未痊癒，應儘速就醫檢查。（倪浩倫攝）

一人肺結核，恐全家肺結核！一名80多歲的奶奶，確診開放性肺結核，且合併肋膜結核，隨後即因病去世，但在接下來2~5年內，原先同住的兒子、孫子和孫女共３人，也都因久咳不癒就醫，最終也確診開放性肺結核。醫師呼籲，家人感染肺結核，其餘家人只要落實篩檢、預防性治療，都能躲過遭感染發病風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、台北榮總呼吸感染免疫科主任蘇維鈞表示，許多國人以為肺結核已在台灣消失，但其實每年仍新增1萬多名患者，許多患者在確診罹病後，均露出不可置信的眼神與表情，顯示多數國人仍對肺結核相當陌生。

為避免肺結核擴大傳染，我國自2008年起，推動小於13歲結核病接觸者的預防性治療，因年紀愈小，感染後的發病風險也愈高，症狀也會相對嚴重；2012年則擴大服務對象至1986年後出生的接觸者；去年開始，則全面推動到「所有年齡層的接觸者。」

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲，結核病主要透過飛沫及空氣傳染，當傳染性肺結核病人咳嗽、打噴嚏時，會散播含有結核菌的飛沫到空氣中，免疫力高的健康人經感染後，多半不會立刻出現症狀，但當年紀漸增、免疫力下滑後，則可能開始發病；感染到發病期間，稱作「潛伏結核感染」，統計顯示，潛伏感染的人，一生中約有5~10％的發病機率。

我國去年開始堆動「潛伏結核全都治計畫」，今年更全面擴大，針對高傳染性個案的接觸者，進行預防性治療，家中若有結核病患，全家都應接受潛伏結核感染的篩檢。

蘇維鈞進一步強調，由於肺結核和肺癌的症狀類似，同樣有久咳、咳血、體重減輕、胃口變差等情形，故根據臨床觀察，10個肺結核患者，「有9個是自認為罹患肺癌」前來；他解釋，因為肺結核是細菌感染，容易反覆發燒，「體溫會在下午升高、晚上回溫，但夜間易盜汗」，此症狀和肺癌不同，但只要超過3周久咳不癒，都應儘速就醫檢查。

(中時)