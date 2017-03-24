失能者「澡」到幸福「浴」見愛都靠這輛

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神父主教帶領大家為新沐浴車祝禱。（許素惠攝）

行動到宅沐浴車備有升降浴缸。（許素惠攝）

若瑟醫院院長李聰明（左）頒感謝狀。（許素惠攝）

新北市新莊區扶輪社長陳福山、3409區總監謝木土、泰國曼谷挽那扶輪社長鍾孝宗等號召社友，上午捐贈一輛價值250萬元行動到宅沐浴車給若瑟醫院，讓失能者「澡」到幸福「浴」見愛。

該沐浴車設備周全，內裝浴缸，還能升降，這是雲林縣第二輛沐浴車，未來若瑟醫院將更深入社區服務。

副縣長丁彥哲指出，縣府去年6月開始辦理行動到宅沐浴服務，但需求者眾，很感謝扶輪社送愛，也謝謝若瑟醫院願意不問盈虧地投入人力與物力等資源，加入到宅沐浴服務，造福失能鄉親。

若瑟醫院院長李聰明說，行動在宅沐浴服務每次任務需有位專業護理師，兩位具合格證照的照服員，加上設備完善，能大大提升失能者的生活品質，明知可能賠錢，仍義不容辭接受這項有意義的使命，所以穩定的人力和資金很重要，希望大眾能支持若瑟。

(中時)