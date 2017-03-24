清明掃墓 高雄墓區風景區彈性交管
清明連續假期即將到來，高雄市警察局交通大隊於墓區和風景區實施彈性交通管制措施，讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家。
高雄市警察局交通大隊今天表示，配合市政府交通局、民政局的規劃，針對各主要公墓、納骨塔等派遣警力投入疏導工作，請民眾遵守現場指揮員警指示行駛。
警方也建議，往年因清明節當天掃墓人潮過度集中，造成各墓區周邊壅塞，民眾可提前一週掃墓；墓區周邊停車空間有限，建議可將車輛停放於指定停車場，或者搭乘捷運至指定站點，利用民政局提供的免費接駁公車往返。
民眾如果想要了解即時路況，可利用警廣（FM93.1）、高雄市即時交通網、手機APP高雄任我行、道路資訊可變標誌（CMS）、省道即時交通資訊網等查詢。1060324
(中央社)
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