陸空汙最嚴重10城市 6個在河北

我要評比

根據中國大陸環境保護部監測，今年1至2月，全大陸空氣品質最差的城市是河北省會石家莊，第2至4名則是河北邢台、邯鄲、保定。空氣最差的10個城市中，河北占了6個。

中國大陸環保部官網公布，1至2月全大陸空氣品質最差的10個城市，依序是石家莊、邢台、邯鄲、保定、烏魯木齊、西安、太原、衡水、鄭州、唐山。其中，除烏魯木齊、西安、太原、鄭州外的6個城市，都在河北境內。

至於同期中國大陸空氣品質最好的10個城市，依序是海口、舟山、拉薩、福州、深圳、惠州、麗水、昆明、廈門、台州，分布較為平均。其中，舟山、麗水、台州位在浙江；深圳、惠州位在廣東；福州、廈門則在福建。

中國大陸環保部環境監測司長劉志全並表示，1至2月，大陸338個地級以上城市，空氣品質屬「優良」的天數為64.6%，較2016年同期減少4.8個百分點；細懸浮微粒（PM2.5）濃度為每立方公尺71微克，年增12.7%。

中國環境科學研究院研究員柴發合解釋，今年1至2月空汙加重，原因是氣象條件不利，加上2016年下半年起中國大陸工業生產和市場需求逐步回暖，火力發電及鋼鐵需求上升，為空氣品質帶來較大壓力。1060324

(中央社)