清明節連假 中市府將實施交通疏導措施

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清明節連假即將到來，為維持交通順暢，台中市警察局今天說，從31日起至4月4日止將針對國道交流道、車站、墓區、景點、購物商圈等周邊道路規劃疏導措施。

台中市政府警察局表示，為鼓勵民眾提前掃墓、分散交通車潮，3月25日及26日兩天國道全日通行費7折；而依據連假交通特性，假期前一天（3月31日）將湧現南下車潮，假期最後一天（4月4日）將出現北上車潮。

警察局指出，清明節連續假期前一週，預期民眾為避開尖峰車潮，可能提早返鄉掃墓祭祖，25日及26日國道全日實施7折收費，並已針對轄區台中航空站、高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道周邊道路。

在墓園周邊，警察局說，包括各公立公墓、墓園（區）、納（靈）骨堂塔周邊道路，還有掃墓專車、接駁公車等候區等，妥善規劃交通疏導及管制措施，以維持交通順暢。

從31日起至4月4日止，包括國道交流道、車站、墓區、景點、購物商圈等周邊道路將實施疏導措施，警察局提醒用路人配合遵行，各重點地區、路段也將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導，呼籲用路人不酒駕、不於道路紅線違停或併排停車。

此外，4月2日適逢大甲媽祖遶境回鑾活動，預期大甲地區將湧入大量香客，警察局也籲請民眾配合疏導管制措施。1060324

(中央社)