同性戀無法律保障 鑑定人：有違憲之虞

同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論；鑑定人李惠宗表示，現行制度上，對同性戀者沒任何法律法障，這有立法怠惰的違憲之虞。

李惠宗表示，同性戀有基本權、自主權，選擇要跟誰廝守終身，要有憲法保障，但現行制度是對同性戀者沒任何法律保障，這就有立法懈怠違憲之虞。

李惠宗說，現在狀況是同性戀者訴求法律保障，非婚姻保障，大家沒爭議的是任何人可選擇跟另一人結合，願廝守終身、互相負責與組成生活共同體，這點應獲保障；現在要處理的問題是不給同性戀者法律保障是違憲？還是沒給婚姻保障是違憲？1060324

(中央社)