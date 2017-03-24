NBA籃網教頭讚林書豪 猶如球隊四分衛

美國職籃NBA布魯克林籃網今天在主場以126比98痛宰鳳凰城太陽，本季首度2連勝。籃網教頭賽後大讚林書豪猶如球隊靈魂的四分衛，能凝聚並感召隊友，創造勝利。

紐約「新聞日報」（Newsday）報導，林書豪日前扭傷腳踝，缺陣前一場比賽後今重返賽場。林書豪今天上場近22分鐘，攻下13分並送出5次助攻。

籃網今天贏球後本季首度2連勝，戰績來到15勝56敗。艾特金森表示，對球隊與球員來說，這些比賽都很重要，「我想對球迷也是，給他們一些球隊正在進步的希望。」

籃網本季在林書豪先發時的戰績是8勝15敗，而林書豪沒先發時的戰績卻是7勝41敗。

籃網教頭艾特金森（Kenny Atkinson）賽後說：「我拿美式足球做比喻，當你們隊上的先發四分衛在場上，就能指揮全隊。他（林書豪）指揮了隊友..他就是有某種光環與氛圍，能感染給全隊。」1060324

(中央社)