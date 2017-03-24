蠢蠢欲動 南韓：北韓準備好隨時核試
南韓軍方官員今天表示，北韓準備好隨時展開另一次核試。在此同時，有報導指出北韓可能無視國際壓力，在數天內進行核試。
路透社報導，這位不願具名的官員表示，美國和南韓軍事偵察系統密切監控北韓豊溪里核試場。
這位官員在電話中也不願就是否有測試在即的新跡象置評。
他說：「北韓準備好隨時進行核試，只差領導人一聲令下。我們正密切關注北韓的核活動。」
北韓去年9月核試後，南韓意識到北韓可能隨時展開另一次核試。
美國福斯新聞（Fox News）昨天引述得知最新情報的美國官員報導，北韓目前處於另一次核試的最後準備階段，可能未來幾天就會進行。
福斯新聞引述其中1名官員的話報導，最快可能這個月底展開核試。（譯者：中央社陳昱婷）1060324
(中央社)
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