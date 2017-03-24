MLB》鈴木一朗回神了 田澤純一失準頭

鈴木一朗表現回溫，今敲出2安。圖為他得分後和隊友擊掌。(美聯社)

(01:15更新)馬林魚今面對紅雀，日籍外野手鈴木一朗，先發打第7棒、守右外野，全場3打數2安打，打擊率小增到2成50。另名日本投手田澤純一，中繼1局，被敲1支安打，投出2次保送，但力保不失分；熱身賽累積投5局，未失分，自責分率還是0。

紅雀韓籍投手吳昇桓，中繼1局，被敲1安，無失分，投出2三振。馬林魚投手史崔利(Dan Straily)，先發4局，被敲6安，丟3分。馬林魚最終3比5輸球，沃奎茲(Edinson Volquez)中繼3局，失2分，1責失，吞下敗投。

43歲的鈴木一朗，2月守備練習時與隊友衝撞，生涯首度進復健室治療，受傷休養一陣子，打擊一度低迷。田澤純一去年在紅襪繳出16次中繼成功，是馬林魚重要中繼戰力，備受期待。

(中時電子報)