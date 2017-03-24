加強雙邊貿易 陸將解除澳洲牛進口限制

在澳洲訪問的大陸總理李克強，宣布將全面解除澳洲牛肉的進口管制。（圖/美聯社）

目前在澳洲訪問的大陸國務院總理李克強，為加強中澳兩國雙邊貿易，不僅提出共同投資礦業開採、鐵路建設與港口開發等大型計畫，但對於一般民眾而言，更重要的計畫是，大陸官方將解除澳洲牛肉進口的管制令，不僅為澳洲開啟更大的消費市場，也讓未來大陸民眾提供更優質且平價的牛肉選擇。

據路透社（Reuters）報導，目前正在澳洲進行外交訪問的大陸總理李克強，在首都坎培拉（Canberra）記者會上，不僅宣布與澳洲政府達成60億澳幣（約1,393億台幣）的投資建設計畫，其中包含西澳大型礦坑開採、鐵路建設和新港口開發等投資案，更宣布將解除對澳洲牛肉進口的限制。李克強表示，「我相信是時候將中澳帶入新的自由貿易時代，我更期望兩國未來的合作與貿易，能擴及更多產業。」外界認為，面對美國新總統川普（Donald Trump）的貿易保護主意，大陸近期將大舉拉攏區域內夥伴關係，來因應未來不可預知的風險。

前往澳洲進行正式訪問的大陸總理李克強。（圖/中新社）

大陸國務院總理李克強（圖左）與澳洲總理滕博爾（圖右）。（圖/美聯社）

面對中國大陸的崛起與擴張，對於大洋洲的霸主澳洲而言，是既期待又怕受傷害。成群結隊的大陸富豪前往澳洲掃買房地產，讓多城市房價大幅飆漲；而政府對於陸港資對澳洲企業的收購，更往往嚴加看管，即使是香港首富李嘉誠也多次遭到拒絕。但不願放棄和得罪高額貿易利益，大陸不僅是澳洲最大的貿易夥伴，兩國更於2015年簽訂自由貿易協定，唯獨牛肉出口一項，僅限縮於11間執照肉品商。

近日來巴西肉品市場爆發嚴重弊案，讓外界對李克強此舉相當關注。在出席由大陸中國建設集團投資開發的新港口典禮上，被問到與大陸的貿易，現任澳洲總理麥肯·滕博爾（Malcolm Turnbull）自豪地表示，「我相信，澳洲高品質、高標準和綠色農業的產品，能保證出口食品的安全與健康。」

(中時電子報)