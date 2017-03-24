地方政府環境清潔考核 高市獲多項特優
環保署舉辦「地方政府環境清潔維護考核暨環境保護績效考核績優機關」頒獎典禮，高市榮獲105年度「地方政府環境清潔維護考核」、「推動民間企業與團體實施綠色採購績效評核」等多項特優，高市環保局長蔡孟裕表示，高雄城鄉差距如此大的情況下，多虧市府各單位、區公所、各里巡守志工共同努力，才能有效維護環境，獲中央肯定。
環保署23日在台北國軍英雄館舉行「2017年地方政府環境清潔維護考核暨環境保護績效考核績優機關」頒獎典禮，高市環保局長蔡孟裕，與苓雅區長陳進德、內門區公所主祕林町地、苓雅區正義里長劉銀連共同出席領獎。
蔡孟裕表示，高市102年度開始，在「環境清潔維護考核」蟬連3年優等，105年更榮獲全國直轄市及縣（市）組第一組特優獎，高市推薦代表鄉鎮市區和村里第一組評比的苓雅區及苓雅區正義里，分別榮獲全國特優獎，而環保署指定的內門區及內門區觀亭里，更同時獲全國鄉鎮市區和村里第一組優等獎，等於是評比結果「全壘打」。
另外，「推動民間企業與團體實施綠色採購績效評核」，也是連續3年榮獲「特優」殊榮，蔡孟裕表示，以高雄市城鄉差距龐大的條件下，能夠在清潔度方面獲得中央肯定，實屬不易。
他指出，市容整潔部分，高市環保局特別加強「取締亂丟菸蒂」、「溝渠清疏」以及「環境綠美化」，每日執行愛河及幸福川河面垃圾打撈，推動道路檳榔汁、渣清除計畫，調整每周三不收垃圾，並訂為「登革熱防治日」落實環境整頓，並結合社區志工及民眾力量共同維護清潔，獲考核委員青睞。
綠色採購部分，高市環保局持續推動企業參與綠色採購，購買環保標章等綠色產品，近年來參與綠色採購的民間企業團體大幅成長，並針對高市學校進行綠色消費宣導，才能落實達到全民綠色生活風氣。
(中時)
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