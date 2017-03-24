「送我錢」詐騙購3千萬名車 捐款百萬求心安
警方從去年起查獲的40名詐騙車手，循線查獲幕後操控的「送我錢」詐騙集團，經半年多來的跟監蒐證，警方23日收網，在陳、李2名主嫌所租住的豪宅，查扣市價共3千萬的4輛高級進口轎車，以及50萬元台幣、3.3萬元人民幣、3萬港幣、存款169萬元的3本存摺、15支手機、記事簿等，甚至有有大陸「珠海市社會福利中心」捐款24萬人民幣（換算約100萬台幣）元的收據，全案依詐騙罪嫌移送偵辦。
中壢警方發現，「送我錢」在大陸珠海、深圳一帶設話務機房，採假冒檢警方式詐騙台灣民眾，再派遣該集團車手前往面交、atm取款，得手金額初估超過千萬。
中壢警方與刑事局電信偵查大隊共同合作，報請桃園地檢署檢察官李家豪指揮偵辦，與台中第三分局、台北市文山第二分局協辦，採「向上溯源」方式長期跟監蒐證，待相關事證與人證充足，23日同步搜索桃園、中壢、八德、平鎮等大桃園地區的多處嫌犯租住處所，逮獲40歲李姓及50歲姓的詐欺集團首腦，以及2名集團幹部。
警方除查扣現金、存摺、手機、記事本等，還查扣嫌犯或家人名下的寶時捷、bmw、audi等進口名車，懷疑是靠詐騙致富後所購得。另外警方查獲數張大陸珠海市民政局所設「珠ˋ海市社會福利中心」的捐款收據，捐款金額高達24萬人民幣。
李嫌辯稱從事詐騙良心不安，捐些不法所得盼能將功抵過。警方對此存疑，懷疑係用捐款名義，疏通人脈，以規避查緝。全案依加重詐欺罪嫌移送偵辦。
(中時)
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