樂天超市白米遭陸民控告 判賠貨款十倍

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樂天在中國大陸的麻煩事又添一樁。一名山東民眾先前在樂天瑪特超市買到未標示配料、營養成分、生產許可證的白米，法院不但判處樂天瑪特退款，還須給予原告10倍的賠償定讞。

法制日報報導，提告的時姓民眾當時花費人民幣8070元在樂天瑪特購買這批白米，法院判決樂天瑪特須支付的賠償金，即達8.07萬元（新台幣約36.4萬元）。

報導指出，2015年2月間，時姓民眾在山東省棗莊市解放北路門市購買「美食客」品牌的白米，價值8070元。事後發現，這批白米是無配料、無營養成分標示、無生產許可證，屬於中國大陸俗稱的「三無」食品。

事後，時姓民眾先向棗莊當地相關單位投訴。官方遂裁定，這家樂天瑪特門市未遵守多項食品監管規定，給予行政處罰，並責令門市改正違法行為。

之後，時姓民眾又向棗莊市中區人民法院控告這家樂天瑪特超市，除要求退款，還要求給予10倍賠償。

法院一審判決時姓民眾勝訴，樂天瑪特須依其要求賠償。經樂天瑪特上訴後，棗莊市中級人民法院二審維持原判，全案定讞。1060324

(中央社)