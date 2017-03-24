港特首選舉 梁振英：不只看民望

我要評比

香港行政長官（特首）梁振英今天說，特首選舉不是只單看候選人的民望。

梁振英上午談到26日將舉行的特首選舉時，作了以上表示。

他說，幾年前參選特首時，他的民望是3名候選人中最高的，但當時泛民主派的選舉委員會委員就沒有投票給他。

他說，如果這次有人說要按照民望來投票，泛民選委就要作出解釋。

本屆特首選舉3名候選人中，民調顯示曾俊華的民望普遍最高。

明報委託香港大學民意研究計畫進行的調查顯示，受訪約1000名市民中，52.8%選曾俊華，32.1%選林鄭月娥，10.1%選胡國興。

但香港研究協會公布的調查指出，受訪的1372人，41%支持林鄭月娥當選，36%支持曾俊華當選，11%支持胡國興當選。

從西方的民主選舉角度看，民意支持度是衡量當選與否的唯一標準。

但在香港，這顯然並非唯一標準，因為北京中央早已說明，特首人選須符合4方面條件，包括「愛國愛港」、有管治能力、北京中央信任、市民接受度。

根據基本法，特首產生的其中一道程序，是「由中央人民政府任命」。先前有評論指出，如果本屆當選者不獲北京中央信任，可能不會獲委任。

也有分析指出，在「占中」運動之後，北京當局致力打擊「港獨」，在這種氛圍下，獲北京中央信任的因素最為重要。

梁振英於2012年參選特首，另外2名候選人為同陣營即建制派的唐英年，以及泛民的何俊仁。當時各種民調普遍顯示，梁振英獲市民支持度最高。

但他並未獲得泛民選委支持，也失去部分建制派選委的票。1060324

(中央社)