香港服完刑 詐騙集團回台再追加起訴
54歲章姓男子等人組成的詐騙集團，3年前詐騙屏東黃姓退休老師的終身積蓄730萬元，將款項先轉匯為港幣後，章男欲透過洗錢管道匯兌人民幣時被逮，他被控洗錢部分雖已在香港執行完畢，檢方依詐欺罪嫌另行起訴。
黃姓退休教師於2014年9月間接獲詐騙集團電話，以假冒檢察官監管帳戶之名騙走730萬元台幣，詐騙集團再換匯成港幣，轉入羅姓成員位於香港匯豐銀行帳戶內。
同月24日，羅男與章男相約在香港旺角一酒店碰面，要將其中100萬元港幣交付其洗錢、匯兌成人民幣，但早已被香港警方盯上，當場人贓俱獲。
章男因依違反洗錢法在香港執行完畢，但返台後仍難恢復自由身；台中檢方認為，香港法院未審酌章男共同詐欺取財罪嫌，另行追訴其詐欺犯行。
章男辯稱是從事香港、大陸跑單幫商品販售，當天是廖男委託，將港幣拿去匯兌，未參與詐騙犯行；但卻被檢方查出，章男自2013年起每月交付3萬元現金給女兒，讓她在台灣負責去銀行提領帳戶現金，一年多時間裡已提領800萬現金，認定他是以跑單幫為掩護、從事詐騙犯行，依詐欺罪嫌起訴章男。
(中時)
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