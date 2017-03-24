旅美退休企業家何茂成 為高雄小學生帶來歡笑
旅居美國經商的何茂成，退休後返鄉，發願回饋故里，3年多來耗資千萬，購置多樣大型氣墊滑水道、跳跳屋等兒童遊樂設施，走遍全台學校，免費讓孩子們玩樂，24日赴高雄九如國小，為600名師生帶來歡笑，提前度過特別的兒童節。
70歲何茂成原本在美國經營貿易公司，退休後回到台灣，開始回饋故鄉，他斥資千萬，購買小朋友最喜歡的氣墊遊樂設施，3年多來巡迴全台近200個學校，免費將設施借給校方，開放學童們玩樂使用。
今天上午，何茂成首度帶著氣墊設施來到高雄九如國小，為孩子設起城堡樂園，他說，探訪各校期間，曾一度被當成詐騙集團，認同他的志工也不好找，氣墊屋及貨車更曾失竊，儘管如此，只要看到孩子們在陽光下被曬得通紅的臉，「一切都值得！」
三年級學童劉許貝葭在跳跳屋玩到捨不得離開，玩了還想再玩；六年級的劉咸亨更是笑得合不攏嘴說：「鐵達尼號水霧滑水道太高了，本來有點怕，但是鼓起勇氣溜過一次，才知道超級好玩！」
導師賴怡君表示，活動前她特別帶著孩子們搜尋「何爺爺」的故事，大家都很欽佩他奉獻的精神，是學生們的榜樣；志工媽媽黃素秋則興奮說，連志工關主們都躍躍欲試，要求輪流遞補，每個志工都想體驗滑水道的俯衝快感。
(中時)
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