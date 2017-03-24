潘金蓮告馮小剛 網民：要告就告施耐庵
中國大陸導演馮小剛執導的電影「我不是潘金蓮」惹上官司。廣東省一名農婦潘金蓮以侵害名譽為由提告，她的堂弟坦承興訟是想引起議論。中國大陸網民則說，要告就告「水滸傳」作者施耐庵。
西安華商報報導，電影「我不是潘金蓮」根據中國大陸作家劉震雲同名小說改編，講述一名叫李雪蓮的農婦因被丈夫汙衊為「潘金蓮」，在10多年申訴中堅持討公道的故事。
廣州增城區的農婦潘金蓮卻將馮小剛、劉震雲等9人告上法院，聲稱「我」片上映為她和家人、家族名譽造成重大損害，「隨處可以聽到對原告及潘氏家族的冷嘲熱諷」，「導致無法正常工作、生活」。
她要求馮小剛等立即停止侵權行為，並賠償精神損害撫慰金人民幣1000元（新台幣約4500元）。被告方面則主張，電影中的潘金蓮是指歷史小說中的潘金蓮，認為未構成侵害名譽，不同意庭外調解。
被問到為何只緊咬「我」片不放，潘金蓮的堂弟潘新發坦言，因為馮小剛名氣大，「我們沒有必要挨個告，能『殺一儆百』就行」。就算這起官司沒有勝算，但「能引起議論目的就達到了」。
北京中盾律師事務所主任張建鋒指出，「我」片沒有特定侵害對象，也沒有損害特定人的名譽，不具有法律上的直接因果關係。他認為，原告的提告理由站不住腳。
本案21日上午在北京市朝陽區人民法院開庭審理，馮小剛、劉震雲等人都未現身，只委託律師參與庭審。現年60歲、罹患鼻咽癌末期的潘金蓮則因身體因素沒有到庭。
這起官司被披露後，中國大陸網民紛紛表示不可思議。有人以現今社群網路比喻說，馮小剛拍「我」片只是「轉發」，這名潘金蓮應該去告發出「原帖」的施耐庵才對。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。