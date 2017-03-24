潘金蓮告馮小剛 網民：要告就告施耐庵

中國大陸導演馮小剛執導的電影「我不是潘金蓮」惹上官司。廣東省一名農婦潘金蓮以侵害名譽為由提告，她的堂弟坦承興訟是想引起議論。中國大陸網民則說，要告就告「水滸傳」作者施耐庵。

西安華商報報導，電影「我不是潘金蓮」根據中國大陸作家劉震雲同名小說改編，講述一名叫李雪蓮的農婦因被丈夫汙衊為「潘金蓮」，在10多年申訴中堅持討公道的故事。

廣州增城區的農婦潘金蓮卻將馮小剛、劉震雲等9人告上法院，聲稱「我」片上映為她和家人、家族名譽造成重大損害，「隨處可以聽到對原告及潘氏家族的冷嘲熱諷」，「導致無法正常工作、生活」。

她要求馮小剛等立即停止侵權行為，並賠償精神損害撫慰金人民幣1000元（新台幣約4500元）。被告方面則主張，電影中的潘金蓮是指歷史小說中的潘金蓮，認為未構成侵害名譽，不同意庭外調解。

被問到為何只緊咬「我」片不放，潘金蓮的堂弟潘新發坦言，因為馮小剛名氣大，「我們沒有必要挨個告，能『殺一儆百』就行」。就算這起官司沒有勝算，但「能引起議論目的就達到了」。

北京中盾律師事務所主任張建鋒指出，「我」片沒有特定侵害對象，也沒有損害特定人的名譽，不具有法律上的直接因果關係。他認為，原告的提告理由站不住腳。

本案21日上午在北京市朝陽區人民法院開庭審理，馮小剛、劉震雲等人都未現身，只委託律師參與庭審。現年60歲、罹患鼻咽癌末期的潘金蓮則因身體因素沒有到庭。

這起官司被披露後，中國大陸網民紛紛表示不可思議。有人以現今社群網路比喻說，馮小剛拍「我」片只是「轉發」，這名潘金蓮應該去告發出「原帖」的施耐庵才對。1060324

(中央社)