晶華樓梯又摔人 柯文哲：裝扶梯很快

台北市長柯文哲（圖）24日出席活動被問及前行政院長唐飛不慎從晶華酒店樓梯摔傷看法時說，建管處會處理並說明細節，「大飯店要弄扶手梯很快，沒有弄好之前，大廳、宴會廳不給使用」。中央社記者劉建邦攝 106年3月24日

台北市長柯文哲今天被問及前行政院長唐飛不慎從晶華酒店樓梯摔傷看法時說，建管處會處理並說明細節，「大飯店要弄扶手梯很快，沒有弄好之前，大廳、宴會廳不給使用」。

柯文哲上午出席「2017竹子湖海芋季開幕式」，會後受訪，媒體提問，關於台北市晶華酒店樓梯頻釀血光之災，台北市建管處已行文晶華酒店，要求3月底前改善並停止使用。

柯文哲說，建管處會處理細節，法令上沒規定，但若對公安有疑慮，會要求飯店在中間加扶手梯，「應該很快就會弄好，大飯店要弄扶手梯很快」。

前台泥集團董事長辜成允在晶華酒店樓梯摔傷後致死，為何市府沒持續要求晶華酒店改善。柯文哲說，建管處會說明細節，但「在樓梯沒弄好前，大廳、宴會廳先不給使用」。

另外，台北市長安西路一處都市更新案不同意戶張權嶔，不滿都發局強行拆他房子，住戶委任律師23日赴士林地檢署指控都發局長林洲民涉犯湮滅證據、圖利建商等5大罪嫌。

柯文哲表示，建商偷拆不對，會開罰，且事後有處理，但目前該處若不拆會危及公安疑慮，在尊重專業前提下，且技師公會報告也提及，「若房屋倒塌會衝到路上，很麻煩和危險，政府要負責」，為公安理由先拆屋。

至於外傳大巨蛋案無法繼續興建，是因卡在林洲民，柯文哲說，「放心好了，市府是團隊，不會單一個人決定任何一件事情」，該怎麼做就怎麼做，按照程序走完。1060324

(中央社)