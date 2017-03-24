9旬老兵喪妻陷低潮 社工用3字讓他笑了

今年95歲的退休老兵趙爺爺（左），幾十年來都愛「黏」著太太，去年底趙奶奶過世後便陷入低潮，嚷著要找「花找夾」，社工盧意婷（右）查了又查總算揭曉謎底，而這3字也讓爺爺重新找回笑容。中央社記者張茗喧攝 106年3月24日

今年95歲的退休老兵趙爺爺，幾十年來都愛「黏」著太太，去年底趙奶奶過世後便陷入低潮，嚷著要找「花找夾」，社工查了又查總算揭曉謎底，而這3字也讓爺爺重新找回笑容。

長照2.0上路，但除了照服員，其實社工也發揮重要功能，衛福部今天舉辦記者會，強調長照社工是資源轉介重要角色，更是個案、家屬及機構間的協調者，伴家庭走過照顧的漫漫長路。

一名95歲退休士官長趙爺爺，幾十年來就愛和太太「黏」在一起，不只吃飯、睡覺，每次趙奶奶就醫他也堅持陪著她，到哪都形影不離，直到9年前趙爺爺漸漸失智，等待趙奶奶洗腎時經常在外頭迷路，讓照顧兩人的女兒心理壓力極大。

去年4月趙小姐得知有日照中心，便在趙奶奶每週洗腎的2天，把爺爺送去由專業人員代為照顧。

回想起趙爺爺剛到日照中心時，總是一踏進門就吵著要回家、要找太太，照顧趙爺爺的社工盧意婷受訪時說，她得知爺爺以前是士官長退休，便常和他聊軍中往事，慢慢打開心房，社工們甚至替他準備一塊牌子，寫著他的名字和女兒接他的時間，每當他忘了又想回家時，隨時提醒他放心。

直到去年11月趙奶奶過世，趙爺爺情緒開始變得易怒，有時卻又想起太太陷入難過的沉思，更經常嚷嚷著要找「花找夾」，但因爺爺鄉音太重，社工們有聽沒懂，原猜測是趙奶奶的名字或某個和爺爺熟識的「花」姓友人，總和他雞同鴨講，爺爺也因有理說不清而生悶氣。

為了搞懂「花找夾」究竟是什麼，盧意婷上網查了又查，才明白原來「花找夾」是指爺爺的故鄉「花趙家」，謎底一揭曉，爺爺笑得好開心，更和社工分享令他難忘的故鄉故事，此後每當他不開心，只要聊到「花趙家」三字，他就像忘了煩惱似地變得開心。

趙爺爺的女兒趙小姐也因有日照中心協助，身心總算得到休息，她說，9年前為了照顧兩老辭去工作，一個月6、7萬元花費都靠存款苦撐著，尤其當趙奶奶因病鬧脾氣，趙爺爺又因失智險些走失，「心理壓力真的很大」，多虧靠宗教力量和日照中心，才努力走過來。

衛生福利部表示，如家人需要長期照護時，可善用長照專線，市話直撥412-8080（幫您幫您）、手機可撥02-412-8080，將有專人提供長照相關資訊。1060324

(中央社)