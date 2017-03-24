韓團B1A4抵台 開心揮手致意

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韓國男團「B1A4」成員24日中午搭機抵台，由VIP通關入境，不少粉絲在登機門追星，他們也親切揮手致意，並搭電動車由商務中心入境。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年3月24日

韓國男團B1A4成員今天中午搭機抵台，由VIP通關入境，不少粉絲在登機門追星，他們也親切揮手致意，並搭電動車由商務中心入境。

韓國男團B1A4明天在台北國際會議中心開唱，他們今天中午11時30分左右搭機抵台，不少粉絲同班機飛來台灣，也有粉絲在登機門追星，韓國男團B1A4頻頻揮手致意，粉絲開心目送他們離開。1060324

(中央社)