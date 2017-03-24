陸防資本外流 傳禁陸民在港刷卡購屋

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據港媒報導，北京當局為防止資本外流，禁止中國大陸民眾在香港刷卡購屋。分析認為，此舉可能影響香港房市。

香港經濟日報今天報導，大陸銀聯昨天指示香港銀行機構，不再允許大陸客戶透過銀聯卡刷卡購屋。

報導引述統計指出，去年大陸客戶占香港本地住房市場13.8%，新措施可能對本地房產市場構成影響，尤其是新落成住宅。

報導引述房產代理商指出，近年人民幣貶值，推動不少陸客來港買股票、購屋或者買保險。

據指出，去年有陸客以港幣1.4億元購入一戶豪宅，當時對方刷卡繳付訂金。以房價5%計算，刷卡金額為700萬元（新台幣約2800萬元）。

中國銀聯股份有限公司（銀聯）是中國人民銀行（大陸央行）批准設立的中國銀行卡聯合組織。1060324

(中央社)