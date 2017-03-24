2017年國際永續評比 華航勇奪雙大獎

中華航空繼去年首度榮獲道瓊永續 (DJSI) 新興市場指數成分股企業殊榮後，國際永續評比機構RobecoSAM最新出版的「2017年企業永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2017)」，公布華航再奪航空業銅級獎 (Bronze Class)、最佳進步獎 (Industry Mover) 雙項大獎，成為亞洲唯一獲此獎項之航空公司，驗證華航長期耕耘企業永續發展治理有成，以及華航全體同仁的努力、用心均獲國際肯定，對於未來持續提升企業永續績效，更具信心。

RobecoSAM所出版的企業永續年鑑，是全球永續評比中最完整的出版品之一，2016年針對全球60產業、近2500家公司進行永續性評鑑，並將永續性領先的企業，再分為金級 (Gold Class)、銀級 (Silver Class) 與銅級 (Bronze Class) 等獎項，另於各產業中評選出績效排名前15% 且進步幅度最大者授予最佳進步獎 (Industry Mover)；航空產業類別中，全球僅3家在企業永續表現優秀的航空公司被列入年鑑中，亞洲僅有中華航空入選、獲得雙料獎項，其他兩家分別為Air France-KLM、Latam Airlines Group SA。

展望未來，中華航空將持續秉持「善盡企業社會責任」之初衷，深根與落實企業永續發展作業，健全公司治理及利害關係人溝通作業，提昇各面向之永續成長，落實節能減碳作業，鞏固飛行安全，讓永續治理成為公司經營管理的核心。

(工商)