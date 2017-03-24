同婚釋憲激辯 祈家威設專法是侮辱

同婚釋憲案今上午在憲法法庭公開審理、言詞辯論，聲援團體各自到司法院前聲援。(林偉信攝)

禁止同性結婚違憲與否，今天(24日)在憲法法庭激辯，法務部長邱太三認為民法沒有違憲，但不足地方可以設立同性伴侶法彌補，但聲請釋憲者祈家威則是當庭激動地表示，專法是把同志當成次等公民、不公平對待，是侮辱同志。經一上午的言詞辯論後，審判長諭知1個月後訂宣判日期。

(中時)