中職28年25日開打 電視轉播看愛爾達

愛爾達看的到中華職棒28年球季轉播。(資料照 謝明祚攝)

中華職棒28年3月25日正式開打，愛爾達電視家族頻道MOD 168足球台、169育樂台、170體育台)、ELTA OTT(https://www.eltaott.tv/channel)及中華影視(http://chtvideo.hinet.net/)，都看的到電視轉播。

富邦悍將前身義大犀牛，去年2連敗後逆轉奪得隊史首座總冠軍，季後球隊由富邦集團接手，以全新隊名再度啟航，富邦悍將領隊蔡承儒季前喊出「捍衛總冠軍」目標，新球季富邦悍將成員變動不大，兩大優質洋投羅力與力猛再度回歸，搭配重返中職的神盾，以及由中繼王賴鴻誠領銜的「鐵牛陣」，悍將投手戰力傲視群雄，總教練葉君璋將率領悍將軍團成員全力以赴，保衛龍頭寶座。

中信兄弟去年連續3年取得總冠軍戰門票，卻再度與總冠軍擦身而過，球團季後改組教練團，延攬隊史首位美籍總教練史奈德執掌兵符，期待導入更完整的美式球風。史奈德上任後邀請擁有44年棒球經驗的銳威擔任投手教練，另外球迷熟悉的打擊教練克魯茲也再度來台，新球季目標就是達成過去3年未完成的總冠軍任務。

已經連續3年未嚐總冠軍賽滋味的南霸天，同樣進行教練團改組，由「甘蔗」黃甘霖代理總教練職務，蔗總強調帶兵從帶心開始，接下球團任務後的第1件事就是與每位成員通電話，了解、溝通每個人的想法。由於擔任選手時自己的特色，加上目前獅隊球員的屬性，蔗總新球季將主打速度戰，期待用靈活腳程和精準判斷壓迫對手防線，取得場上主控權，也要奪回中華職棒的王者地位。

桃猿去年交出冠軍王座，不過今年教練團完全留用，準備以球員們最熟悉的調度模式，期待打出更好的成績。總教練洪一中在中職執教邁入第13年，不但是目前經歷最長的教頭，帶兵生涯目前累計672勝，距已故的傳奇教頭徐生明最多715勝（含台灣大聯盟）僅差43勝，以近幾年猿隊戰績和勝率來看，今年球季洪總非常有機會成為史上最多勝總教練。

(中時電子報)