推觀光 林明溱帶網紅遊南投
南投縣長林明溱今天表示，為了推廣南投縣觀光，昨天和來自港澳大陸的19名網紅相見歡，介紹南投私密景點，吸引年輕人來觀光。
林明溱指出，從去年5月開始，來南投縣觀光的陸客團持續減少，為了突破觀光業困境，開創新通路，台灣入境旅遊協會整合南投縣觀光產業聯盟的夥伴，邀請港澳以及大陸三地知名網紅，帶領他們來體驗南投的好山好水及好茶。
在旅行的過程中，林明溱扮演稱職的代言人，不僅有網路直播以及自拍，林明溱還化身旅遊記者，直播採訪網紅對南投的第一印象。
南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎說，南投的觀光產業面對陸客萎縮，中央力推的星馬泰國遊客又偏好去北台灣，對中部觀光產業的幫助不大，業者和縣府聯手合作，邀請華人圈著名的網紅從妖怪村出發，進行南投深度旅遊。
台灣入境旅遊協會理事長王全玉指出，這次業者與縣府合作主動投入資源，進行整合行銷，同時首開先例，由帶領華人圈的網紅探索南投之美，將新型態旅遊模式的效益發揮到最高。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。