推觀光 林明溱帶網紅遊南投

南投縣長林明溱今天表示，為了推廣南投縣觀光，昨天和來自港澳大陸的19名網紅相見歡，介紹南投私密景點，吸引年輕人來觀光。

林明溱指出，從去年5月開始，來南投縣觀光的陸客團持續減少，為了突破觀光業困境，開創新通路，台灣入境旅遊協會整合南投縣觀光產業聯盟的夥伴，邀請港澳以及大陸三地知名網紅，帶領他們來體驗南投的好山好水及好茶。

在旅行的過程中，林明溱扮演稱職的代言人，不僅有網路直播以及自拍，林明溱還化身旅遊記者，直播採訪網紅對南投的第一印象。

南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎說，南投的觀光產業面對陸客萎縮，中央力推的星馬泰國遊客又偏好去北台灣，對中部觀光產業的幫助不大，業者和縣府聯手合作，邀請華人圈著名的網紅從妖怪村出發，進行南投深度旅遊。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉指出，這次業者與縣府合作主動投入資源，進行整合行銷，同時首開先例，由帶領華人圈的網紅探索南投之美，將新型態旅遊模式的效益發揮到最高。1060324

(中央社)