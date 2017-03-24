賀陳旦：不敢說前瞻都是新的 有些延續
交通部長賀陳旦今天表示，不敢說所有前瞻基礎建設計畫內容都是新的，有些是延續，確實有些已在執行建設計畫被列入，代表這是重要項目，願意支持地方政府加速辦理。
行政院昨天公布前瞻基礎建設計畫，新北市部分，已核定包括新台幣502億元的三鶯線，淡海輕軌153億元與新北安坑輕軌166億元。
民主進步黨籍立法委員羅致政上午在立法院質詢表示，這兩天新北市政府指前瞻基礎建設計畫對新北市的補助不是前瞻，只是回顧，尤其在軌道建設部分只補助已核定計畫，對未來的部分沒新東西。
賀陳旦說，軌道計畫一定有多年期的執行，確實有些已在執行建設計畫被列入前瞻計畫，代表這是重要項目，願意支持地方政府加速辦理。
羅致政表示，總統蔡英文之前參選新北市長時的政策白皮書中，有關新北市捷運建設，提及民生汐止線優先處理計畫，為什麼前瞻計畫沒有？
賀陳旦說，這路線大部分是在台北市範圍，且當時由台北市政府捷運工程局規劃，規劃時分兩階段，第二階段面臨的問題包括環境影響評估、財務等，就有點延擱。
羅致政追問，蔡總統當時競選新北市長時政見，優先執行萬大樹林捷運，為何也沒在前瞻計畫？賀陳旦說，據他了解這計畫還有許多工程困難，還沒定案。1060324
(中央社)
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