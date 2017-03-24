旺旺中時媒體前進政大博覽會 360度直播超吸睛

旺旺中時媒體集團在政大校園徵才博覽會的攤位上，吸引許多學生詢問。（旺旺中時媒體集團提供）

政治大學今（24）日舉辦校園徵才博覽會，共邀請88家企業、擺設111個攤位，近距離向學生介紹企業組成、核心價值與職涯發展；其中，旺旺中時媒體集團在政大現場，讓學生體驗360度新聞直播，成為最吸引政大學生詢問就業情報的企業。

由於旺旺中時媒體集團是首次參與政大徵才博覽會，特地派出政大畢業的中視新聞主播李佳玲，李佳玲在專門分析網路大數據的「網路溫度計」統計資料中，拔得「新一代主播女神」頭籌，這一次，她以政大校友身分回到母校，向學弟妹現身說法。

李佳玲在政治大學就讀時，從大三、大四時就參加主播甄選活動，她原本以為表現得很好，沒想到主辦單位公布成績，竟連「第一階段」都沒有過關，她還一度懷疑自己是否真的沒有「能力」，暗自感傷了好一陣子，後來，她因緣際會進入旺旺中時媒體的中國電視新聞部，慢慢從小記者熬到主播，她也把這段經驗分享給有心進入媒體服務的學生。

另一個吸睛的活動，是由中天電視提供的「360度直播」體驗。中天電視台是第一家以360度全景式新聞直播應用程式，啟動媒體科技新紀元的新聞媒體，這次由政治大學畢業的校友，中天電視新媒體事業處潘婉琳經理示範直播，讓政大的同學們現場實際操作體驗，政大學生輪番上陣後才發現，新聞利用360度全景式直播，必須把新聞場景、人物、主播各個面向全部納入，真的是件浩大工程。

《翻爆》是旺旺中時媒體集團近來強打的新媒體平台。（旺旺中時媒體集團提供）

新媒體時代，除了360度新聞直播的領先科技外，旺旺中時媒體集團更領先其他各新聞媒體，提供網路版的全版報紙新聞，只要免費下載中時電子報《翻爆》應用程式，看新聞就像翻閱實體報章一樣，簡單又快速，真正有看報紙的fu。更特別的是，用戶還可以免費查閱「歷史新聞」，隨時隨地掌握發燒新聞，每日精彩內容，深度新聞報導盡在掌握。

由於翻爆內容的完整性，讓民眾不用去檢索個別的新聞，只要點選翻爆上的任何一則新聞，就可以放大閱讀該新聞，兼具完整性與便利性，在活動現場，吸引學生們紛紛下載使用。

據政大表示，這次徵才博覽會，包括金融企業、保險房仲業、媒體產業、零售服務業、電子資訊業、飯店旅遊業等上百家企業參展，而包括旺旺中時媒體在內的傳播媒體，職缺內容非常多元，包括網路新媒體、平面或電視台，舉凡採訪記者、編輯、主播、工程師、視覺設計、節目企畫、活動行銷等均有職缺。

(中時電子報)