摘5葉九層塔 男子吃竊盜及妨礙名譽罪官司

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吳男摘取5葉九層塔0.81克重，吃上竊盜與妨害名譽官司。（斗六警分局提供）

林內鄉一名54歲男子為了摘5葉九層塔當佐菜，吃上竊盜及妨害名譽官司。

斗六警分局林內分駐所昨天接獲民眾報案，指自家屋外所種植的九層塔遭吳姓鄰居摘取5葉，被制止時，吳男還口出惡言，要求警方法辦。

警方到場處理，把吳男帶回所內做筆錄，吳嫌對犯行坦承不諱，警訊後依竊盜及妨害名譽罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

警方表示，吳男雖只摘5葉九層塔，但未經所有人同意，行為已觸犯刑法竊盜罪，可處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，呼籲民眾不要貪小便宜隨意拿取他人物品。

(中時)