侯怡君和利菁有何恩怨？蕭大陸心疼全說了
主持天后利菁與羅霈穎的紅鞋事件昨(23日)爆發番外篇，女星侯怡君被問此事，脫口人身攻擊利菁，之後改口反省「忘記了修飾用詞」，並自爆「我才是被傷害至深的人」，卻未提來龍去脈。侯怡君緋聞男友蕭大陸今接受媒體專訪，還原當年利菁與侯怡君恩怨始末。
據《蘋果日報》報導，蕭大陸稍早跳出力挺侯怡君，透露多年前他遭許純美指控金錢糾紛、同性戀，他以誹謗等罪名將許純美告上法院，最後勝訴，侯怡君之後上利菁節目，本和製作單位說好不提此事，最後錄影時仍被這話題羞辱，侯怡君因此內心重創。
蕭大陸說：「她當時只是個小女孩」，心疼侯怡君上節目獨自面對炮火，事後侯怡君有向蕭大陸坦白遭遇此事，但不願多說細節，對於侯怡君這次捲入紅鞋事件，蕭大陸認為她不必道歉，並補充侯怡君講的是事實，「這是社會習慣用語」。
而侯怡君昨發言引發波瀾後，深夜在臉書道歉用詞不當，引發網友諸多批評，她便親上火線回應：「她要為她曾經做過的事負責任」，更爆：「我才是被她傷害至深過的人，一直到現在我都忘不了她侮辱我的那些話，十多年了，我還在痛，很痛！」一席話引發諸多討論。
(中時電子報)
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