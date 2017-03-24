美專家葛林：川習會 台灣是中方要推進的笫一點
白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林表示，台灣是川習會上習近平要推進的第一點；美國則對當前與中國和台灣在內的盟友間的關係感到滿意，美中不會簽署第四公報，嘗試簽署將有高風險。
葛林是在布魯金斯研究所24日舉行研討會後接受媒體訪問，提出上述說法。
葛林表示，他一周前在北京訪問，從與中方的接觸中，他覺得台灣會是川習會中習近平要推進(push on)的第一點。中方對川普重新確認「一中政策」雖然感到高興，但美國從未依中國的解釋來闡述「一中政策」。他推測，川普政府對台軍售會在川習會後。
關於簽署第四公報，葛林說，他在白宮5年，小布希政府8年期間，雖然出現過類似建議，中方也曾催促過，但「我們從未想過要簽署第四公報」。
葛林指出，當時未想簽署第四公報的理由是，第一公報是中美雙方相互批評的兩個各自聲明；第二公報是美中關係正常化；第三公報像處理對台軍售議題。很多人把公報看做像舊金山和約或維也納會議這類條約，但並非如此。
葛林認為，當前缺少的是美中戰略性對話，非第四公報，強調當前局勢比簽訂三公報時期更複雜，既競爭又合作，無法用文字來捕捉。他並以歐巴馬政府想推新公報，在2009年與中方發表聯合聲明，結果引起強烈反彈，不僅是台灣，印度、日本等國也不滿意，最後只有撤回簽署的想法為例，指出簽署新公報是行不通的。
對於台灣是否會在川習會成為美中兩國，在北韓、南海、經貿等議題上，淪為雙方「大交易」的一部分。葛林表示，「我不認為」。他指出，即使出現最糟的情況，川普提出交易，內閣和國會屆時都會反對。
(中時)
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