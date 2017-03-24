長照2.0首年 長照社工缺口逾600人

95歲的趙爺爺在社工指導、照顧下，生活自理能力大幅改善，右為照顧趙爺爺的社工師盧意婷。（倪浩倫攝）

醫療院所、青少年服務、老人照護等各領域，都需要可提供協調、轉介資源的社工，但據統計，長照2.0上路首年，政府在資源佈建的同時，「長照社工」缺口也因此超過600人。衛福部表示，已在研擬提高其就業薪資和勞動條件，也會和相關學校科系共同思考，如何提高誘因、吸引新血投入。

今年95歲、已有輕度失智的趙爺爺，過去一年，每周前往日照中心兩次，最初1~2個月內，因對環境陌生，可能一整天都不願進到室內，但在社工的耐心鼓勵、陪伴下，已願意大量參與各項活動，現更一周到日照中心五天，減輕女兒照護的辛勞。

趙爺爺的情況，常發生在社會各個家庭，若沒有專業的社工人員陪伴、輔導，照顧者絕無法安心。他女兒趙秀珠說，同時照顧失智的父親、洗腎母親長達9年，身心俱疲才選擇將爸爸帶往日照，卻發現在社工的陪伴與照顧下，不僅失智情形不再惡化，生活也逐漸可以自理，相當驚喜。

據衛福部統計，長照社工人數共3390人，離理想人數尚差逾6000人，每年雖畢業近1000名社工學生，但醫療院所、兒少單位也會搶人，讓外界關心長照要如何「祭誘因」。衛福部社家署署長簡慧娟表示，社工人員現月薪均超過3萬，有證照會多1000元，有專業技能則再多2000元。她補充，除了透過持續研擬，祭出加薪、多福利、改善勞動條件等誘因外，也已和社工司合作，增加培力課程來增加人手。

台灣老人暨長照社工專業協會理事長李梅英表示，長照和其他社工領域相比，已愈來愈具發展性，自己到大學分享經驗時，教室時常都爆滿，盼透過更多資深社工的分享和指導，留下舊血、吸引新血加入。

李梅英進一步強調，自己投入該領域超過20年，「成就感是留下我的主因」，透過熱情和努力，讓待過的機構都充滿活力、長者們都充滿笑容，是她持續工作的動力。

(中時)