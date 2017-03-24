都更案大巨蛋惹議 柯文哲挺林洲民

台北市長安西路都更案爭議，北市府基於公共安全疑慮，昨日發出強拆令將危樓拆除。屋主不滿揚言提出告訴，其委任律師蔡志揚更爆料，決策過程都是局長林洲民的一意孤行，市長想勸也勸不住。台北市長柯文哲今天力挺林洲民強調是基於公安理由拆除。柯文哲說，如果房子突然倒下來，沖到馬路上都非常危險，最後政府還是要負責。

柯文哲上午出席竹子湖海芋節，會後受訪表示，透過三大專業技師公會鑑定報告上來，都認為房子有公安疑慮，建商偷拆當然是不對，這個還是要處罰，北市府事後也有去處理，「可是現在已經變成這樣，不去拆的話會有公安危險」。

柯文哲表示，他的態度還是尊重專業，既然專業報告都說有危險，萬一倒下來沖到馬路上後果很麻煩，政府還是要負責，因此北市府最後決定將房屋拆除。

媒體也問及大巨蛋案，傳出市府有意與遠雄合作解套，但卡關的主因就是林洲民堅持不放。對此柯回應，整個市府還是一個團隊，不會發生一個人去做決定這種事，過程中還是會經過市府內部討論，大巨蛋他還是主張該怎麼做就怎麼做，希望遠雄按照程序把它走完。

(中時)