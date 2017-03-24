美國前國防部長裴利談核戰邊緣的旅程

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近日訪台的美國前國防部長裴利，24日以「我在核戰邊緣的旅程」為題發表演講，與國內的學者及相關人士交換經驗。（鄭任南攝）

前副總統呂秀蓮（左）也陪同出席，但未列席演講會場。（鄭任南攝）

美國前國防部長裴利博士一行22日至25日來訪，裴利並於今日以「我在核戰邊緣的旅程」為題發表演講。

(中時)