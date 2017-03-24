晶華又傳跌倒 柯P：中間加裝扶手

晶華酒店樓梯又傳出客人摔倒意外，台泥前董事長辜成允今年1月跌落晶華酒店樓梯身亡，事隔2個月，前行政院長唐飛昨天也在晶華摔倒。台北市長柯文哲今天受訪表示，細節部分就建管處去處理，雖然法令上樓梯沒有違規，不過公安既然有疑慮，就會請業者在中間加個扶手梯，他認為晶華是大飯店，要做應該會很快。

北市府今發函要求晶華應改善樓梯，且未改善完成前不得使用。柯文哲上午出席竹子湖海芋節開幕活動後受訪表示，該案該怎麼做就怎麼做，要大飯店弄個扶手梯應該很快，其他細節部分建管處會做說明，但在沒有弄好之前就先不給它使用。

(中時)