華航獲永續年鑑雙獎項 亞洲唯一
華航又獲國際獎項，2017年企業永續年鑑日前公布，華航再奪航空業銅級獎、最佳進步獎，是亞洲唯一獲雙料獎項航空公司。
根據國際永續評比機構RobecoSAM最新出版的「2017年企業永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2017)」，華航奪下航空業銅級獎 (Bronze Class)、最佳進步獎 (Industry Mover) 雙項大獎。
RobecoSAM所出版的企業永續年鑑在2016年針對全球60產業、近2500家公司進行永續性評鑑，並將永續性領先的企業，再分為金級、銀級與銅級，另於各產業中評選出績效排名前15%且進步幅度最大者授予最佳進步獎。
華航表示，航空產業類別中，全球僅3家在企業永續表現優秀的航空公司被列入年鑑中，亞洲僅有中華航空入選、獲得雙料獎項，其他2家分別為Air France-KLM、Latam Airlines Group SA。
華航承諾，將秉持「善盡企業社會責任」初衷，深根與落實企業永續發展作業，健全公司治理及利害關係人溝通作業，提升各面向的永續成長，落實節能減碳作業，鞏固飛行安全，讓永續治理成為經營管理的核心。1060324
(中央社)
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