連受打擊後原擬分拆 三星打退堂鼓
全球最大智慧型手機製造商三星今天打退堂鼓，不打算企業重組。三星不只受到手機回收引發混亂事件打擊，還捲入南韓影響廣大的賄賂醜聞。
根據法新社，三星在尷尬回收智慧手機Galaxy Note 7後，面臨維權股東施壓，要求改善企業治理。三星去年表示正考慮將公司一分為二。
三星集團少主李在鎔（Lee Jae-Yong）與另外4名資深主管已遭逮捕，因涉嫌賄賂前總統朴槿惠閨蜜崔順實而遭起訴。朴槿惠已因「閨蜜門」遭彈劾下台。
不過在三星電子的首爾年度股東會上，董事長權五鉉（Kwon Oh-Hyun）表示，針對將公司分拆為控股公司和營運單位的提案，公司已檢視相關法律和稅務問題，發現有「一些負面影響」。
他沒有說明細節，但告訴股東，「目前似乎難以實行」。
他表示，4月底前仍將按照承諾，設立一個完全由獨立外部董事組成的新治理委員會。
不過三星電子目前無法延攬「具備任職全球企業執行長經驗的外籍董事」加入，他表示，「原因是公司內外環境充滿不確定性」。（譯者：中央社盧映孜）1060324
(中央社)
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