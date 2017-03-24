同婚釋憲案 北市府：因誤解產生對立

同婚釋憲案今天上午開憲法法庭言詞辯論，北市府說，短短2年就收到超過300多對同志申請結婚，許多人因對同婚誤解，導致衝突對立，希望大法官把這議題說清楚。

釋憲案源於同志運動者祁家威與男伴到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，祁家威認為民法第4編親屬第2章婚姻規定有違憲之虞，聲請釋憲。

台北市政府代表，法務局長袁秀慧表示，考量現況，短短2年300多對同性申請註記，等於600多人主張婚姻權利應被保障，這議題已成熟到須被討論，現在行政上不論怎麼努力放寬，法律上始終無法主張權利。

北市府代表廖元豪說，民主與權利衝突，其實有很多是因誤解，使很多人價值敏感，同婚不會傷害異性婚姻，更不會傷害宗教自由，每個宗教都有規定，宗教可主張自己規定。

廖元豪表示，有人擔心同志破壞性道德觀會進入社會，其實同志想結婚，就是認同婚姻價值，怎麼會去破壞？雖然台灣是民主社會，但不是每個地方都適合講理，只能靠大法官。1060324

(中央社)