TPP遇阻 加國選擇星為促進亞洲經貿大門
美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，加拿大為加速提升與亞洲經貿關係，該國經貿機構即將在新加坡設立首個全球分支。
加拿大出口發展協會（Export Development Canada，EDC）區域副總布朗（Bill Brown）告訴路透社，這個分支機構能促進以本地貨幣為主的結構性融資和企業財務，同時避免時間差異導致的延宕。
自美國總統川普今年1月下令退出TPP後，已讓最初涵蓋全球約40%國內生產毛額（GDP）的貿易協定受到破壞。TPP曾包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、美國和越南。
布朗表示，「加拿大最大貿易夥伴是美國，但成長最快速經濟體都是在這個字（指TPP）中」，「無論是否有無TPP，（我們）在此地設立分支基本意願仍相當強烈。」
EDC目標，未來4年加國與亞洲企業年度交易額提升到35至40億加元（27至30億美元），並表示在天然資源、潔淨能源、交通運輸和其他領域中見到機會。（譯者中央社徐睿承）1060324
(中央社)
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