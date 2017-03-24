國有房產轉移 國民黨：戰後日產賠償

不當黨產處理委員會今天召開中國國民黨是否不當取得部分國有不動產及轉移等議題聽證會，國民黨主張，房產及土地是賠償國民黨在二戰期間損失，當時也不是只國民黨獲賠償。

黨產會上午召開「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」聽證會，爭點包括總計458筆「國有特種房屋基地」是否為國民黨取得，並已移轉他人無法返還國家或地方自治團體？國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋基地，是否為「不當取得財產」？如果已移轉他人，是否應向國民黨追徵價額等。

國民黨行政管理委員會主任委員邱大展在聽證會上陳述，國民黨實際是「轉帳」，非「轉帳撥用」，須釐清。

他說，國民黨在第二次世界大戰時遭受許多損失，由政府徵收日本方面財產賠償，並非無償、也非不當，且接受賠償的不僅國民黨，南開大學天津校區在戰時損失甚鉅，也獲政府日產賠償。

邱大展表示，當時賠償國民黨的只有日產，並剔除公有財產，國民黨也刊出公告，除各縣市政府報送國民黨接受政府轉帳房屋的114筆，黨如果要使用須租售。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志表示，法律不可分割，中華民國行憲前，訓政時代決議也具法律效力。

高雄第一科技大學科技法律研究所教授廖欽福說，過去的法律不見得適用現在，以現在角度看，政黨政治應重視平等，包括政黨間財務平等。

中正大學歷史系教授楊維真說，國民黨產議題牽涉許多歷史因素，需更多歷史文件才能釐清，他呼籲國史館儘速開放相關檔案查詢，「現在看不到資料，大家各說各話」。1060324

(中央社)