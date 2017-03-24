終身志工 馬英九：增加很多愛心
前總統馬英九今天表示，20年前允諾任周大觀文教基金會終身志工後至今一直在幫忙，讓這個世界增加很多愛心、意義與覺醒。
基金會今辦第20屆全球熱愛生命獎章得主公布典禮及「柳暗花明又一村：截癱書法家常俊新VS.自閉達人羅得嘉兩岸傳愛聯展」開幕，馬英九會中揭曉包含羅得嘉與常俊新等20名今年全球熱愛生命獎章得主。
馬英九表示，世界不公平，人生也不美滿，遭遇挑戰時，要想到因世界不完美，有自己的參與才讓世界稍微完美一點。
他說，全世界都是知道中華民國在社會上扮演的人道角色是彰顯，從日本到西非等都可看到政府或人民在幫助需幫助的人，這點是中華民族先天性，中華民族愛好和平。
馬英九表示，儘管貢獻力量有限，但他可讓外界知道世界上還是有人在支持。1060324
(中央社)
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