布裘關係好轉！傳拍《死侍2》

布裘關係傳出好轉！（圖／達志影像）

裘莉與小布自從宣布離婚後，兩人關係盪到谷底，甚至互相放話指控對方的不是，讓這對夫妻變成敵人。不過現在傳出兩人關係好轉，不在需要透過中間人傳話或放話，有知情人士透露，小布現在心情很好。

布裘去年9月鬧離婚後，兩人為了子女扶養權開戰，甚至傳出酗酒、家暴等傳聞，據悉，小布為此心情相當不好，甚至封閉自己。但現在傳出布裘關係近來好轉，兩人不在透過中間人，會直接溝通，小布朋友就爆料「他現在開心很多，但暫時也不會想要有新戀情，也積極運動，保持身材。」

甚至傳出小布有望加盟超級英雄片《死侍2》，在片中飾演「Cable」一角，不過除了小布外，據悉男星Michael Shannon及David Harbour也都在考慮名單中。

(中時電子報)