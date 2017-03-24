NBA》贊成輪休！柯瑞：大家反應過度了

柯瑞公開贊同輪休，或許是因勇士最近受到杜蘭特受傷影響碰上不少麻煩。(美聯社資料照)

面對外界一片反對刻意安排球員輪休聲浪，勇士球星柯瑞決定獨排眾議，跳出來力挺自家教頭科爾，「我認為關於輪休話題，大家有點反應過度了！不少NBA退役球員都來嘲笑這種作法，甚至現役球員也不例外。」

柯瑞口中的退役球員，是指先前公開反對輪休的前爵士球星「郵差」卡爾瑪龍，以及自己隊友克雷湯普生的老爸麥克爾湯普生，不過柯瑞力挺先前科爾一口氣讓柯瑞、湯普生、伊戈達拉與卓雷蒙格林4人休兵，更稱這是正確的決定。

「當我們今年面臨杜蘭特受傷，我們勢必做出輪替改變，去因應後來兩周的艱困賽程，我知道這並非藉口，只是發現我們並非所向披靡，」柯瑞說「每支NBA球隊都會碰上這種困境，問題是要如何谷底反彈，我想我們做得很好。」

柯瑞強調，球員都想上場比賽，這點無庸置疑，球員也想每晚上場做好自己工作，1年發生一兩次輪休應該還好，畢竟不是每周就有一兩次輪休，「這真的可以幫助球員找回健康狀態，以便面臨更重要的季後賽。」

(中時電子報)